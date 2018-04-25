Белорусская делегация в конце недели летит в Португалию на "Евровидение"

25 Апреля 2018 17:06

Пора в Лиссабон! Белорусская делегация пакует чемоданы, чтобы в конце недели улететь в Португалию на "Евровидение". Наш представитель Alekseev с песней "Forever" выйдет на сцену в первом полуфинале - 8 мая под номером 8. В Лиссабоне пройдет несколько индивидуальных репетиций, первая - уже в это воскресенье. Alekseev также ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции. Кстати, Беларусь уже 15-й раз участвует в "Евровидении".