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Белорусская делегация в конце недели летит в Португалию на "Евровидение"
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25 Апреля 2018 17:06

Белорусская делегация в конце недели летит в Португалию на "Евровидение"

Пора в Лиссабон! Белорусская делегация пакует чемоданы, чтобы в конце недели улететь в Португалию на "Евровидение". Наш представитель Alekseev с песней "Forever" выйдет на сцену в первом полуфинале - 8 мая под номером 8. В Лиссабоне пройдет несколько индивидуальных репетиций, первая - уже в это воскресенье. Alekseev также ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции. Кстати, Беларусь уже 15-й раз участвует в "Евровидении".

  

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