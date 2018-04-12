Белорусская академия музыки открыла второй Пасхальный фестиваль

11 Апреля 2018 21:15

Белорусская академия музыки в эти праздничные для всего христианского мира дни открыла второй Пасхальный фестиваль. Отметим, первый форум получил высокую оценку и широкий общественный резонанс и вошел в число мероприятий, удостоенных специальной премии Президента Беларуси. В этом году старт Пасхального фестиваля запомнится знаковым и благотворительным событием. Финансовая поддержка из средств спецпремии Главы государства передана директору Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Заведение открыто при реализации программы Президента "Дети Беларуси" в 2000 году, осуществляет комплексную реабилитацию детей-инвалидов по индивидуальным программам с 3 до 18 лет. В Центре имеется возможность проводить медицинскую, педагогическую, психологическую, социальную реабилитацию, направленную на адаптацию ребенка с ограниченными возможностями.

В программе Пасхального фестиваля три концерта от самых выдающихся учеников гимназии-колледжа при Академии музыки, студентов и выпускников вуза. Завершится он гала-концертом с участием ведущей оперной солистки Большого театра, заслуженной артистки Беларуси Оксаны Волковой и студенческого симфонического оркестра под управлением Андрея Галанова.