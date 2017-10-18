Беларусьфильм посетила делегация из Италии

18 Октября 2017 09:09

Экскурсию для гостей, среди которых был и режиссер Джанфранко Кабидду, провел гендиректор Игорь Поршнев. На Беларусьфильме гостям показали обновленные павильоны, действующие декорации и натурную площадку. Они даже примеряли костюм из фильма "Дикая охота короля Стаха".





Джанфранко Кабидду, режиссер (Сардиния, Италия): "Здесь, на вашей киностудии, я увидел большие объемы реквизита и костюмы на историческую тематику. Многие вещи меня вдохновили. Я думаю, что в будущем можно придумать какой-нибудь совместный проект о Средневековье или рассказать, например, о вашей зиме. В Минске я впервые, и я очень счастлив, что белорусский зритель очень тепло принял мой фильм".

Представители киноиндустрии обеих стран обсудили возможные совместные проекты. В рамках Всемирной недели итальянского языка Кабидду презентовал свой фильм "Сплетение снов".