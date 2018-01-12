Беларусь выберет делегата на "Евровидение" 16 февраля

12 Января 2018 07:15

Именно на эту дату запланирован итоговый гала-концерт национального отбора на конкурс. Накануне в Белтелерадиокомпании состоялось прослушивание претендентов, по итогам которого были определены 11 финалистов проекта. Их имена:

1. ALEN HIT, "I don’t сare"

2. Adagio, "Ты і я"

3. Lexy, "Ain’t you"

4. Софья Лапина, "Gravity"

5. Napoli, "Chasing rushes"

6. Alekseev, "Forever"

7. Анастасия Малашкевич, "World on fire"

8. Гюнешь, "I won’t cry"

9. Кирилл Гуд, "Deja Vu"

10. Радиоволна, "Subway lines"

11. Shuma, "Хмаркі"

Подготовка к предстоящему шоу уже начинается. Во вторник в медиахолдинге пройдет жеребьевка - будет определен порядок выхода на сцену исполнителей во время трансляции национального отбора. Также конкурсанты примут участие в съемках визиток - роликов, которые предвосхищают выступление артистов. Напомним, победитель проекта представит нашу страну на "Евровидении" в мае в Лиссабоне.