Беларусь отмечает 210 лет со дня рождения Винцента Дунина-Марцинкевича

4 Февраля 2018 09:07

Драматург, просветитель, поэт и общественный деятель. Он стоял у истоков национального возрождения и оказал большое влияние на формирование и развитие белорусской письменности и сценического искусства. Уроженец фольварка Панюшковичи Бобруйского повета Дунин-Марцинкевич происходил из шляхты, получил разностороннее образование в Бобруйске, Вильно и Петербурге, Служил чиновником, переводчиком, активно общался с демократической интеллигенцией. В 1840 году осел в местечке Люцинка Воложинского района, где и начал литературную деятельность. Писал на польском и белорусском языках. Работал в жанре театральной драматургии.

Большой архив Винцента Дунина-Марцинкевича хранится в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства.