Беларусь принимает участие в фестивале в Бруклине

Фестиваль, который объединяет. День дружбы в Бруклине собрал представителей со всей планеты. Попробовать национальные деликатесы и погрузиться в разнообразие культур мог любой желающий. По вкусу пришлись продукты под маркой "Сделано в Беларуси". Наша делегация принимает участие в фестивале уже второй раз. Всего же экспортная география отечественной продукции - 70 стран мира. Отметим, за прошлый год экспорт продовольственных товаров составил 5 миллиардов долларов. Цель в этом году - выйти на 6. Что представила Беларусь в Америке, увидел Михаил Комадовский.

Жители Бруклина празднуют разнообразие каждый день - в этой части Нью-Йорка проживают и азиаты, и европейцы, и африканцы. Раз в год, в День дружбы, они собираются на фестиваль, чтобы показать свой национальный колорит во всей красе!

Эрик Адамс, глава района Бруклин г. Нью-Йорка: "Если вы слышите на национальном уровне, что здесь не приветствуются различные группы людей, знайте - это неправда! На местном уровне мы продолжим объединять людей, особенно в Бруклине. Многие разговаривают дома на английском. Это объединенные нации Америки!".

Представить Беларусь вышла вся дипмиссия республики в Нью-Йорке. Даже генеральный консул ради промо страны сменил официальный костюм на народный.

Виктор Черехович, генконсул Беларуси в г. Нью-Йорке: "Знаете, сегодня генеральный консул Беларуси без галстука. И если соберутся на белорусской земле, то это честь для нашей нации. Приезжайте к нам все, будем рады всех увидеть!".

Угощали белорусы ньюйоркцев сладостями. Американцам по душе пришлась халва.

Виктор Черехович, генконсул Беларуси в г. Нью-Йорке: "Это и фабрики "Слодыч", это и квас "Белорусский", это и буклеты туристические. Все эти люди увидят, что такое Беларусь".

Особое внимание жители мегаполиса уделили квасу. Его аналог вряд ли можно найти в Соединенных Штатах. Участников фестиваля учат: пить напиток нужно по-белорусски.