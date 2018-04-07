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ALEKSEEV сегодня станет гостем онлайн-конференции Белтелерадиокомпании
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8 Апреля 2018 09:27

ALEKSEEV сегодня станет гостем онлайн-конференции Белтелерадиокомпании

Сегодня представитель Беларуси на конкурсе "Евровидение-2018" Никита Алексеев станет гостем онлайн-конференции Белтелерадиокомпании. В первом полуфинале международного песенного конкурса, который пройдет в Лиссабоне 8 мая, артист выступит под номером 8. Простое совпадение или магия чисел? Считает ли певец восьмерку своим счастливым числом? Как идет подготовка к конкурсу - узнаем уже в полдень во время прямой трансляции на tvr.by. Свои вопросы задавайте уже сейчас, заполнив специальную форму на нашем сайте.  

Теги: Евровидение 2018

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