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"Актуальное интервью" с Сергеем Безруковым смотрите сегодня на "Беларусь 1"
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18 Апреля 2018 08:06

"Актуальное интервью" с Сергеем Безруковым смотрите сегодня на "Беларусь 1"

В детстве он комплексовал из-за маленького роста, а в 25 открыто говорил о многочисленных любовных похождениях.

В лихие 90-е стал студентом первого курса Школы-студии МХАТ и был зачислен в труппу знаменитой "Табакерки". Почему он не любит говорить о роли Саши Белого из "Бригады"? Из-за чего долго отказывался от роли Высоцкого в кино? И когда белорусский зритель увидит в Минске его спектакль "Высоцкий. Рождение легенды"? "Актуальное интервью" с актером театра и кино, режиссером Сергеем Безруковым. Сегодня после "Панорамы".

  

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