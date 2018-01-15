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Фестиваль уличных театров, джазовые вечера и классика возле ратуши
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15 Января 2018 15:13

Фестиваль уличных театров, джазовые вечера и классика возле ратуши

Любимые минчанами open-air мероприятия останутся в Верхнем городе и на следующий туристический сезон. Летнюю афишу сейчас готовят в столице. К уже традиционным культурным событиям присоединятся и премьеры - танцевальный и хоровой форум. Свою программу во время проекта "Дни культуры" в этом году представят новички - Эстония и Великобритания.

Новый сезон в Верхнем городе стартует уже весной. В начале мая пройдет фестиваль уличных театров, затем к творческому марафону присоединятся участники музыкального проекта "Пешеходка". А уже с июня в расписании джазовые вечера, классика возле ратуши и дни национальных культур.

  

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