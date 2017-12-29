Краіна
30 Декабря 2017 15:18
Яркое предновогоднее шоу организовали воспитанники столичного детского дома № 7
Яркое предновогоднее шоу организовали и воспитанники столичного детского дома № 7. А подарки участники получили от руководителя Администрации Президента Натальи Кочановой. Детям вручили конфеты и большой телевизор.
В детском доме № 7 почти 90 воспитанников. Все они проживают в комнатах-квартирах, максимально приближенных к домашним условиям.
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