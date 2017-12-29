Яркое предновогоднее шоу организовали воспитанники столичного детского дома № 7

30 Декабря 2017 15:18

Яркое предновогоднее шоу организовали и воспитанники столичного детского дома № 7. А подарки участники получили от руководителя Администрации Президента Натальи Кочановой. Детям вручили конфеты и большой телевизор.

В детском доме № 7 почти 90 воспитанников. Все они проживают в комнатах-квартирах, максимально приближенных к домашним условиям.