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В Турции задержан еще один подозреваемый в убийстве российского посла Андрея Карлова
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5 Апреля 2018 15:02

В Турции задержан еще один подозреваемый в убийстве российского посла Андрея Карлова

Это экс-сотрудник совета по информационным технологиям и связи страны. Его имя не разглашается. Известно, что задержанный мог быть близким другом преступника Мевлюта Алтынташа. Напомним, Андрей Карлов был убит в Анкаре в декабре 2016 года прямо во время открытия фотовыставки.

 

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