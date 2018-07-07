Торжественно, ярко и масштабно! Страна на неделе праздновала День Независимости

Мероприятия по случаю главного государственного праздника прошли во всех регионах. В столице - парад и показательные полеты авиации. Несмотря на дождливую погоду, жители Минска вышли на улицы и стали свидетелями яркого события.

В регионах центром праздничных мероприятий стали места народной памяти. В Бресте цветы возложили к Вечному огню на территории Брестской крепости-героя. В Могилеве митинг прошел на Буйничском поле. В Витебске тысячи горожан собрались на площади Победы, у Кургана Славы в Гродно прошел парад военной техники, а Гомель поздравил жителей с Днем Независимости праздничным шествием.