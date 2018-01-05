6 Января 2018 15:25

Софья, Артем, Михаил - самые популярные имена в белорусской столице. Например, в Первомайском районе каждым из них в прошлом году назвали более 70 младенцев. Также в рейтинге Максим, Иван и Алиса. Среди самых необычных и экзотических имен - Клавдий, Валенсия и Соломия. Выбирают минчане и двойные имена, например, Ян-Кароль или Эсфирь-Консуэла. Причем, нередко родители определяются в самый последний момент.

На выбор имени влияют модные тенденции. Популярные раньше Таня, Наташа и Владимир теперь, наоборот, стали довольно редкими. А белорусским именем Василий в Первомайском районе столицы в прошлом году назвали только одного мальчика.