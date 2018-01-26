Культурный дайджест

27 Января 2018 15:32

Новополоцк перенял эстафету культурной столицы Беларуси.

В этом году здесь пройдут сотни мероприятий. Акцент на национальном колорите. Молодому городу есть чем гордиться. Более тридцати коллективов Новополоцка носят звание народных, заслуженных и образцовых. В творческом марафоне примут участие и города-побратимы. Центральным культурным событием станет масштабная акция под названием "Лилия дружбы".

Новополоцк стал девятым по счету городом, который принял эстафету культурной столицы Беларуси. Примечательно, что этот год для Новополоцка юбилейный. Ему исполняется 60 лет.

Написать письмо или открытку от руки и прислать родственникам. На неделе минчане присоединились к международной акции "День ручного письма".

В этот день жители столицы имели возможность отправить открытку близким или друзьям бесплатно. Сделать это можно было на Главпочтамте и в отделении почтовой связи № 88. Поддержали акцию и региональные почтовые отделения страны.

Несмотря на развитие информационных технологий, ручное письмо не теряет своей актуальности. Так, в прошлом году белорусы отправили свыше 13 миллионов открыток и писем. К тому же в стране активно развивается посткроссинг. Более 30 тысяч белорусов присоединились к этому международному движению.

Музыка и танцы Поднебесной в исполнении белорусских школьников. В Минске прошел I Республиканский детский фестиваль "Китайская звезда".

Все участники творческого форума изучают в школах и гимназиях китайский язык, и потому для своих номеров выбрали популярные в Китае музыкальные композиции. Юные артисты также представили зрителям традиционные танцевальные постановки и даже шоу восточных единоборств. А гости мероприятия смогли окунуться в культуру Поднебесной.

Фестиваль китайской культуры объединил школьников из разных уголков Беларуси. Кстати, именно китайский язык в качестве иностранного с каждым годом выбирают все больше учащихся. Только в Минске язык Поднебесной изучают в пяти школах и гимназиях.