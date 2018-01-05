6 Января 2018 15:21

Дайджест первых дней нового года из Гродненского региона насыщен сюрпризами. Во-первых, один из долгостроев превратился в новогодний подарок для жителей областного центра, во-вторых, новыми машинами скорой помощи пополнился парк местной клиники, а также, "лежачий" кинотеатр, музей, где вся экспозиция посвящена танцам и, наконец, экзотические гости из африканского континента переселились в Гродненский зоопарк.

Почти 10-летний долгострой сейчас единственная в Гродненском регионе многофункциональная поликлиника. Новое медицинское заведение рассчитано на 50 тысяч жильцов. Кроме традиционных, работать здесь будут и узкие специалисты. В поликлинике действуют сразу три педиатрических отделения.

Еще один подарок с медицинским оттенком получили сотрудники Гродненской больницы - автопарк клиники пополнился шестью новыми каретами скорой помощи. Нагрузка на технику здесь невероятная - более 128 000 выездов только за прошедший год.

Единственный, эксклюзивный и комфортный. В Гродно пока в тестовом режиме открылся первый в Беларуси "лежачий" кинотеатр. Планируется, что цифру кресел-реклайнеров, которые позволяют смотреть фильм как на диване, дополнят до 50.

Менуэт, кадриль и котильон стали музейными экспонатами. Необычный музей танца открыли в областном центре. Здесь собрали около 20 комплектов танцевальных костюмов 17-19 столетий и современных, в которых выступали танцоры на сценах по всему миру.

Тело свиньи, уши зайца, а хвост, как у кенгуру. Необычные животные появились в гродненском зоопарке. Капские трубкозубы свыклись с новым местом жительства, успешно пережили период адаптации и уже позируют для фотоснимков посетителей. Кстати, вместе с экзотическими среди новых жильцов две пары пятнистых и полосатых гиен, а еще земляной волк.