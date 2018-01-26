27 Января 2018 15:24

Промышленные центры Минской области в этом году проведут модернизацию своих предприятий и обновят города. Так, большие перемены ждут Солигорск. В этом году городу шахтеров - 60. Выделены дополнительные земли для строительства жилья - в планах сразу несколько новых микрорайонов. Кроме того, свой вид изменит и парк по улице Набережной. Это будет зона для активного отдыха, занятий спортом и массовых мероприятий.

Олег Поскробко, председатель Солигорского райисполкома: "Сегодня ставится задача по расширению возможностей - лыжероллерная трасса. Это будет что-то спортивное, активное. И вот именно на Ковалевой Лозе мы планируем все сделать так, что праздник был более масштабным. Так как сегодня собрать весь город на площади возле исполкома достаточно сложно и небезопасно. Там же на набережной мы сможем это организовать качественно на новом уровне".

Алексей Сидоров, первый заместитель гендиректора стройтреста № 3 г. Солигорска: "Прошло, наверное, лет 30 с того момента, как мы построили поликлинику с больничным комплексом. Поэтому поликлиника сегодня нужна для города, и она востребована. Город развивается, вот по соседству 22-й и 23-й микрорайоны возводятся".

Генеральный план развития Солигорска находится в стадии корректировки и обсуждения. Активное участие принимают и сами горожане.