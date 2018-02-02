Более 6 тысяч человек посетили туристический форум в Минске

3 Февраля 2018 15:27

Более 6 тысяч человек посетили туристический форум, который прошел на этой неделе в Минске. В этом году акцент на оздоровительные туры выходного дня и промышленный туризм. Такие программы представят более полусотни предприятий нашей страны. Предложены были и санаторно-курортные услуги. Кстати, участникам профсоюза в этом году предоставят скидку на путевки и на медицинские услуги.

Одно из самых интересных предложений от профсоюзного туроператора - бюджетные туры на побережье Черного моря в компании с известным телеведущим и кулинарным мэтром Борисом Бурдой, который лично проводит экскурсии по своему родному городу Одессе.