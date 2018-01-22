Зимние крещенские забавы

21 Января 2018 21:17

Но теплота сердечная согревала в мороз не только гостей с востока - православные христиане отметили праздник Крещения обжигающим окунанием в десятки купелей по всей стране. А вот самая большая прорубь появилась прямо в центре Минска на реке Свислочь. Лед дрогнул под пылом борьбы почти полутысячи моржей со всего мира - тут прошел этап планетарного Кубка по зимнему плаванию.

Да и в целом такое ощущение, что в Беларуси на этой неделе и вовсе началась репетиция зимней Олимпиады - на лыжи и коньки не встал только ленивый, хотя и для них придумали отличную забаву - тюбинг. Трассы же в горнолыжных центрах напоминают движение в час пик. Почему столичная лыжня в Веснянке не исчезнет до середины марта, и что искали гости из Чили в ледяных водах Свислочи. О том, как не замерзнуть в зимнюю стужу, Ян Пашкевич.

Пробурить скважину во льду и найти святой источник - десятки купелей на водохранилищах Беларуси на неделе стали местом паломничества почти для 150 тысяч человек. Встретить праздник Крещения в ледяной воде, повторяя священный обряд Христа в Иордане, многие пришли впервые.

Чтобы крещенские паломники набрались здоровья не только для души, но и для тела, а не растеряли его на морозе, спасатели ОСВОДа возле каждой купели открыли и горячие точки в виде мобильных парилок.

Впервые присоединиться к морозному обычаю решила и наша съемочная группа.

Однако прилив сил наступает всего спустя несколько секунд.

И сразу же интервью в формате с пылу с жару.

Ледяная вода - ниже одного градуса - обжигает пальцы меньше чем за полминуты.

После заплыва на 450 метров даже чемпионка мира едва стоит на ногах. В морозной воде провела 7 минут.

Лед в реке дрогнул под наплывом полутысячи зимних пловцов со всего мира.

Михаил Андронов из России - единственный, кто не может плыть без ласт. Они нужны для баланса. Мужчина потерял ногу 10 лет назад. Идти по жизни помогает именно зимнее хобби.

На лыжных курортах Беларуси стартовала своя зимняя олимпиада - трафик вырос до тысяч посетителей в день. Сегодня горы в Силичах стали трамплином на пьедестал для юных лыжников.

А вот Ли Чинпу на заснеженные склоны взобрался впервые. Парень из южной части Китая никогда не видел снег. Чтобы не упустить момент, не тратит время на тренировки - сразу становится на сноуборд.

Однако первый спуск оказался слишком стремительным.

Отправиться в лыжный тур можно и по столице - в Веснянке уложили несколько километров снежной трассы. Прокат экипировки - 5 рублей час. Белая подушка на столичных склонах пролежит минимум до середины марта. Даже весной снежный циклон при необходимости смогут пригнать снежные пушки.