Визит Александра Лукашенко в Молдову стал центральным медийным событием этой страны

22 Апреля 2018 21:16

Подробностям визита посвящены развороты и первые полосы печатных изданий. "Экономическое обозрение" вынесло на первую полосу материал под заголовком "Родная республика для Александра Лукашенко". "Молдавские ведомости" писали о том, как президенты Лукашенко и Додон вместе работали в поле.

Молдавская версия "Комсомольской правды" провела опрос на тему: а вы бы хотели, чтобы в Молдове был такой же порядок, как в Беларуси? Вот наиболее типичные ответы: "В Беларуси железная дисциплина. Такого же порядка я хотел бы и в нашей стране". Или вот еще - "Хотелось бы, чтобы уровень жизни в Молдове поднялся и стал, как у них".

Статьи и фотоматериалы о визите - также на уличных стендах с газетами. Это фишка молдавского медиарынка, сохранившего советскую аутентику. Этакий аналоговый прототип Интернета. Много отзывов и в самом Интернете. Игорь Додон - известный блогер, ведет свою страничку в "Инстаграм". Здесь большой фоторепортаж о визите белорусского коллеги с нотками малой родины.

Додон пишет: "Я пригласил Александра Григорьевича вновь посетить Молдову предстоящей осенью, когда по всей нашей стране, в том числе в моем родном селе Садова, будет заготавливаться вино нового урожая".

Подписчица "Инстаграм" молдавского президента прокомментировала этот пост так: "Спасибо Вам за то, что мы дружим с правильными странами и их руководителями!".