В. Потупчик: Нам важно обеспечить энергетическую безопасность страны

24 Декабря 2017 21:20

Уходящая неделя отметилась еще одним важным экономическим решением. Правительство заявило, что уже с нового года наша страна полностью обеспечит себя собственной электроэнергией. Закупать у России киловатты больше не нужно.

Новость быстро растиражировали российские интернет-ресурсы. И первым делом поставили под сомнение возможность Минска и Москвы договариваться о суммах контрактов!

"Главный эфир" спросил у министра энергетики Беларуси — что стоит за этим решением и почему здесь не стоит искать политической подоплеки?

Кстати, Россия оставалась единственным поставщиком электроэнергии для нашего рынка. Но если перевести киловатты в проценты, получится, что российский импорт не дотянет и до 8%!

Решение продиктовано курсом на энергетическую безопасность Беларуси, скажет нам министр. За этой позицией — не столько переход исключительно на свою энергию, сколько снижение критической зависимости от российского газа. Это и есть та задача, которую сейчас решают белорусские энергетики.

Они на неделе отметили профессиональный праздник. Еще один повод, чтобы не отпустить министра. И расспросить, чем здесь поможет Белорусская АЭС, как с ее запуском подвинется тариф на электроэнергию, и когда белорусы будут сами оплачивать себестоимость киловатт-часа? Интервью с министром энергетики Владимиром Потупчиком.

