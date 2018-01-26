Дайджест событий Могилева

27 Января 2018 15:26

В Могилеве дан старт Республиканскому патриотическому и оборонно-спортивному месячнику ДОСААФ. Новый рогатый новосел появился в могилевском зоосаде. В этом году здесь будет создана не одна пара. И странно, но факт - первая посевная прошла в Кировском районе. Подробности в дайджесте событий восточного региона.

В Могилеве стартовал месячник ДОСААФ. Посвящен он вековому юбилею Вооруженных Сил Беларуси. Началом многочисленных мероприятий стало возложение цветов к памятнику полковнику Семену Кутепову - герою обороны Могилева во время Великой Отечественной войны. История тех времен вспоминается неслучайно, ведь специалисты, подготовленные именно ДОСААФ, внесли огромный вклад в нашу победу. Почтить их память пришли представители Белорусского союза офицеров, военных моряков, Могилевского гарнизона и юные патриоты, которые и сегодня продолжают славные традиции своих дедов. Только в прошлом году обществом для Вооруженных Сил Беларуси подготовлено свыше 3 тысяч специалистов.

Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ Беларуси: "Мы готовим и водителей, и летчиков, и связистов, и телеграфистов. Мы делаем все, чтобы выполнить требования Главы государства, что мы должны максимум освободить армию от подготовки тех специалистов, которую может сделать ДОСААФ".

Присоединилось к празднику и Могилевское кадетское училище, где ветеранам общества вручили медали "90 лет ДОСААФ", его секциям - винтовки, а также погоны юным кадетам и присвоили звания отличникам.

Морозы отступили, а в Могилевской области прошла первая посевная. На месяц раньше, чем в прошлом году в грунт теплиц сельхозпредприятия "Рассвет" высажены овощи - 240 тысяч стеблей томатов и 48 тысяч огурцов. Кстати, никакой химии в борьбе с вредными насекомыми не используют. Бороться белорусские аграрии научились с ними биологическим оружием - также насекомыми, которые безопасны для людей и растений, и уничтожают вредителей. Поэтому и перспективы на урожай хорошие. В этом году планируют собрать более 4 с половиной тысячи тонн овощей.

Валентина Тишкова, специалист тепличного комбината СПК "Рассвет" имени К. П. Орловского: "Рассада крепкая. Судя по тому, как выглядят наши саженцы, у нас урожай должен быть хороший".

Мария Белявская, главный технолог тепличного комбината СПК "Рассвет" имени К. П. Орловского: "Огурцы у нас появятся где-то к 20 февраля. На 15 марта уже первые сборы будут томатов".

От погоды и солнечных дней все меньше зависят благодаря рассветовской биогазовой станции, которая перерабатывает отходы животноводства и выдает 3 с половиной тысячи киловатт электричества в час. Используют ее и для освещения теплиц.

Як по прозвищу Мишка стал новым обитателем Могилевского зоосада. Он составит пару с Марусей, которую привезли сюда на постоянное место жительства с полгода назад. По словам администрации зоосада, животные как раз в таком возрасте, когда можно думать и о пополнении. На что и рассчитывают специалисты учреждения. Кстати, попал Мишка в Могилев по обмену из частного бобруйского зоопарка. Вместо него подарили лань.

Светлана Старовойтова, зоотехник Могилевского зоосада: "В процессе суток наблюдали за их поведением. Они находились в разных вольерах. Очень ждали друг друга, так как животные были одиночки. И с первого взгляда они очень хорошо нашли контакт и вместе ведут себя дружелюбно".

В этом году пара, обещают в зоосаде, появится и у верблюда. Здесь поселится и целая семья северных оленей. Приобретут и тигрицу для тигра Артема.