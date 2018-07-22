В белорусских вузах завершилась подача документов на бюджетную форму обучения

Во вторник завершилась подача документов на бюджетную форму обучения в белорусских вузах.

А уже на следующий день стало понятно - проходные баллы в этом году выше. Например, на педагогические специальности сразу на 20, а то и на 40 позиций. Впрочем, таблицы по всем вузам пока нет.

Но мы знаем, что больше половины абитуриентов, подавших документы в БГУ, имели балл выше 300. И сюда же, на факультет международных отношений, поступила Анастасия Жовнерик. Девушка из Пинска показала исключительный результат - максимальные 400 баллов! И вообще почти 200 человек в БГУ зачислены без вступительных испытаний. Это победители олимпиад и стипендиаты спецфондов. Общий конкурс по вузу - 2 человека на место. А на специальности, связанные с дизайном, и вовсе выберут одного из 34!

Уже в среду в вузах приступили к очередному этапу вступительной кампании - абитуриенты сдают внутренние экзамены. Продлятся они до 26 июля. Последними отстреляются ребята, поступающие в сельскохозяйственные и творческие университеты. Что касается популярных в этом году направлений, в топе - "международное право", "информатика и технологии программирования", "стоматология", а также ряд педагогических и технических специальностей.

Итак, зачисление на бюджет продлится до 28 июля. Подавать документы на вакантные бюджетные места можно будет с 30 июля по 1 августа. Впрочем, информация о дополнительном наборе появится уже в ближайшее время на сайте университетов. Завершится приемная кампания 6 августа.