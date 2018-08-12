Новой арене - новые рекорды! Серьезно об играх

12 Августа 2018

Мы продолжаем программу темой большого футбола. Мы уже успели по нему соскучиться, и, казалось, эмоции уровня чемпионата мира испытаем нескоро, но тут грянул гром: минское "Динамо" на одноименном стадионе громит "Зенит" из Санкт-Петербурга. Эта победа наделала много шума и в околоспортивной среде.

Пример того, как "андердог" побеждает богатый клуб, всегда детонирует в информационном пространстве. На этот раз даже те, кто не особо интересуется футболом, знают, как это было. А новый главный стадион страны впервые собрал аншлаг на матче Еврокубка. Будут ли аншлаги через год, когда здесь же стартуют II Европейские игры, и насколько статусны эти соревнования? Такой вопрос на следующий день после игры задали Главе государства.

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