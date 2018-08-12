Новой арене - новые рекорды! Александр Лукашенко о победе "Динамо" и II Европейских играх

Мы продолжаем программу темой большого футбола. Мы уже успели по нему соскучиться, и, казалось, эмоции уровня чемпионата мира испытаем нескоро, но тут грянул гром: минское "Динамо" на одноименном стадионе громит "Зенит" из Санкт-Петербурга. Эта победа наделала много шума и в околоспортивной среде.

Пример того, как "андердог" побеждает богатый клуб, всегда детонирует в информационном пространстве. На этот раз даже те, кто не особо интересуется футболом, знают, как это было. А новый главный стадион страны впервые собрал аншлаг на матче Еврокубка.

Будут ли аншлаги через год, когда здесь же стартуют II Европейские игры, и насколько статусны эти соревнования? Такой вопрос на следующий день после игры задали Главе государства.