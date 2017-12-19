На разработки передовых технологий в АПК направлено 11 миллионов рублей

17 Декабря 2017 21:09

Стоит отметить, что на болевые точки белорусской науки Александр Лукашенко обращал внимание и правительства, и руководства академии еще весной. Например, внедрение разработок. Тут сразу и не разберешь - то ли предприятия закрыты для новаций и не видят в идеях товар, то ли ученые вяло продвигают передовое в массы.

Конкуренция в мире высокая, зарубежные конкуренты не спят, потому важный вопрос: как соединить науку и производство? Именно в промышленности ядро всех инноваций. Ведь нет стран с сильной наукой и слабой промышленностью и наоборот. Нужны высокотехнологичные предприятия. Чувствуется - пока таких не хватает. Без науки и речи не может идти не об их создании, ни об обновлении.

Если говорить о науке и АПК, то в этом году на разработки передовых технологий, новых видов наукоемкой продукции из собственного сырья направлено 11 миллионов рублей. Все это повышает качество продуктов питания и как результат - их конкурентные преимущества на мировых рынках. Продовольствие по-прежнему товар, который хорошо покупают, правда, и производителей становится больше. Так что приходится порой даже драться за свою нишу.