На неделе состоялась встреча президентов России и Беларуси

Политики болеют и за общее дело. Союзное государство - проект, с которого началась интеграция на всем постсоветском пространстве. Правительства проделали большую работу накануне переговоров лидеров Беларуси и России.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина - это возможность окинуть взглядом весь спектр белорусско-российских отношений. Так, союзники утвердили программу согласованных действий во внешней политике. Минску и Москве приходится вместе реагировать на все события в мире, а значит, необходима тесная координация.

Но, конечно, особое внимание союзной экономике. Тут не без трений. Может быть, и поэтому Александр Лукашенко сделал акцент: необходимо как можно скорее устранять взаимные барьеры и создавать равную конкурентную среду. Наталья Бреус подробнее.

Футбольные баталии, конечно, захватили весь мир, но на этой неделе не меньшие страсти кипели и на политическом поле. Насколько значим союзный проект, можно было понять и по тому, что в Минск руководство России прилетело в полном составе. Спортивная тема, конечно, звучала в начале разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина, но больше двух часов президенты общались точно не об этом. Высший Госсовет Союзного государства ждали. Масла в огонь подливали журналисты в преддверие встречи, предполагая, что, мол, это будет жесткий разговор. А в кулуарах пытались пролить свет на детали переговоров, задавая каверзные вопросы министрам. В плотном кольце прессы они рассказывали про совместные проекты и кооперацию и позитив - что удалось: от сохранения промышленного потенциала до общего рынка труда.

В начале года политический истеблишмент в России был занят избирательной кампанией. Менялся, пусть и не кардинально, но менялся состав правительства. Стартовал мундиаль. Все это позади, есть возможность, чтобы провести ревизию отношений и обсудить вопросы, которые волнуют страны.

Сотрудничество Беларуси и России обширное - от космоса, строительства АЭС до сельского хозяйства и военной сферы. Тысячи нитей связывают республику и области России. За эти годы смогли наладить диалог и торговлю почти со всеми субъектами Федерации.

Несмотря на союзнический дух и общий - один на двоих - интеграционный проект, который стал пилотным для всего евразийского пространства, конечно, хватает сложных вопросов на двустороннем треке. Не переносить их на площадки других объединений призвал белорусский Президент - все решать здесь и сейчас. И хоть правительствами стран проделана приличная работа, но не по всем вопросам есть окончательная ясность. Из народного, например, союзный роуминг - пока не договорились об отмене. Понятно, что сотовые компании преследуют свои экономические интересы. Недвусмысленно дал понять Александр Лукашенко и позицию по вопросу границы в ответ на элементы контроля со стороны восточных соседей.

В условиях необходимости обеспечения безопасности во время футбола мы с пониманием относимся к позиции россиян по применению контроля, но оставшиеся вопросы надо урегулировать.

Конечно, главное - экономика. За прошлый год товарооборот между странами подрос - такой тренд сохраняется и в 2018.

Сумма общей торговли превысила 32 миллиарда долларов. Это, конечно, не 43, а была и такая цифра в истории двусторонней экономики, но уже побольше, чем в предыдущие пару лет. Приходится напрягаться, чтобы преодолевать негатив. Барьеры в торговле этому точно не способствуют. Потому о равной конкурентной среде и устранении всех помех в продвижении товаров говорил белорусский лидер. Путин заявил о желании России наращивать интеграцию и сделал такой прогноз, замахиваясь на который барьеры и рядом не должны стоять.

Российская сторона все больше значения придает надежному белорусскому транзитному маршруту. Для России как экспортера углеводородов это важно, учитывая не лучшее состояние других коридоров в Европу. Потому будут инвестировать в модернизацию газотранспортной системы. А вообще энергетическая сфера сотрудничества перспективна с точки зрения создающегося единого рынка, правда, уже в рамках ЕАЭС.

В ручном режиме до сих пор приходится регулировать молочные споры. Россельхознадзор то вводит, то снимает запреты на поставки белорусской продукции. Это точно не лучший фон для переговоров лидеров. Профильные министры встречались, договорились о дорожной карте, дело сдвинулось. Все это, конечно, хорошо. Но если честно, такой чрезмерный протекционизм - настоящий дезинтегратор для стран.

Широкий формат Высшего Госсовета позволяет из первых уст услышать месседжи лидеров и цели двух государств. Так понятнее, над чем работают Беларусь и Россия, что в приоритете. После этого уж вряд ли захочется саботировать общие решения в угоду личной конъюнктуре. Ведь консенсус в Союзном государстве - сигнал и странам других объединений, того же Евразийского союза, о желании и способности договариваться.

Беларусь и Россия определились с приоритетами Союзного государства на 5 лет. В документе прописаны действия по снятию барьеров, согласованная промышленная политика, формирование единого топливного рынка и другие вопросы. Поставили подписи и под программой действий во внешней политике (она сохранила курс на укрепление сотрудничества на площадках СНГ и ОДКБ и согласованные позиции в международных организациях). Именно в таком русле действуют официальный Минск и Москва.

Владимир Жарихин, политолог (Россия): "Международная обстановка – она не простая, она взрывоопасная. Она резко меняется, уже модели поведения не проходят. В этой ситуации надо более плотно синхронизировать внешнеполитическое поведение наших стран. Иначе можно проиграть".

А чтобы выигрывать, важна внешнеполитическая скоординированность. Ведь даже в рамках европейского проекта "Восточное партнерство" Беларусь отстаивает российские интересы. Тот случай, когда союзнический дух приносит вполне осязаемые политические дивиденды. Так что как бы ни хотелось лишний раз упрекнуть Союзное государство в декоративности, очевидно, что этот проект остается удобной площадкой для сотрудничества и конструктивного диалога.

Возможность найти компромисс в чувствительных межгосударственных вопросах дорогого стоит. Важно, что между Минском и Москвой нет принципиальных разногласий. Международная обстановка непростая и в таких условиях реальные союзники - на вес золота.