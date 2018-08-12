На неделе Президент высоко оценил итоги реконструкции Гомельской областной детской больницы

Отправляемся в Гомельскую область, где на неделе Александр Лукашенко побывал с рабочим визитом и говорил и с представителями власти, и с простыми людьми о развитии этого региона со всей широтой этого понятия – от большой экономики до судьбы простого ребенка. И бесспорно, событием номер один для жителей региона стало открытие областной детской больницы.

Гомельская область – самая большая по своей площади, с непростой постчернобыльской судьбой не имела такой современной клиники, хотя много лет вроде как местные власти обещали. Пришлось обратиться за помощью к Президенту, и реакция не заставила себя долго ждать. Посещая стройплощадку детской больницы летом 2016 года, Александр Лукашенко поручает старые здания реконструировать, а рядом возвести новые корпуса для выхаживания новорожденных. И вот, общаясь с коллективом Гомсельмаша Президент дает высокую оценку увиденному.

Впрочем, несмотря на высокую оценку, Глава государства остался доволен не всем, например, оборудованием в операционных (их в новой больнице пять). Сюда перевезли старые аппараты. Они не плохие, но не самые лучшие - о чем договаривались два года назад.

В больнице готовы принять более полутысячи человек одновременно. Трудится здесь около тысячи профессионалов. Требование Президента – штат без надобности не раздувать. Подход во всем должен быть рачительным, нужно внимательно тратить деньги, которые предназначены для детей. Но кадры важно постоянно обучать, поднимать их квалификацию, например, в Минске в ГУ “Республиканский клинический медцентр» Управления делами Президента, где работает один из лучших в стране профессионалов по рентгенисследованиям. В Гомельской больнице томографию раньше не проводили.

В больнице готовы принять даже самых маленьких пациентов - кто поспешил появиться на свет. Здесь созданы все условия, чтобы, не дай бог, неприятность, малыша спасти. К слову, уровень младенческой смертности в Беларуси один из самых низких в мире. Задача дня сегодняшнего не просто выходить детей, а поднять качество их жизни - снизить до минимума случаи инвалидности и вырастить здоровое поколение.

Президент сделал еще один важный акцент: не разделять больных на своих и чужих. Если нужна помощь - оказывать ее всем без исключения.

Детская областная больница в Гомеле - это общенародная стройка. Расходы на ее возведение покрыл не только бюджет, бизнесмены или меценаты. Часть средств собрали на прошлогоднем субботнике, где трудились всем миром. Трудились не зря. Что порой не скажешь о некоторых руководителях. Разговор в больнице вышел далеко за рамки темы здравоохранения. Особое внимание промышленности в регионе и сельскому хозяйству. О проблемном целлюлозно-картонном комбинате в Светлогорске и фабрике в Добруше Президенту доложат к концу месяца. Поручил Глава государства взять на контроль и хозяйства, и их руководителей на востоке и северо-востоке Гомельщины.