Малиновая лихорадка в Дрогичинском районе

Никак не отпускает нас аграрная тема. Одна из самых полезных и вкусных ягод в этом сезоне стала причиной настоящей малиновой лихорадки в Дрогичинском районе. Малиной здесь не занимается разве что ленивый, а за землю ведутся торги. Из ягоды варят варенье, раздают родственникам и, конечно, продают. Заработать старается каждый. Вот тогда и начинаются настоящие рыночные отношения. Место для малины под солнцем делят крупные фермеры, частники и перекупы. Цена меняется несколько раз на день.

Но, по словам родоначальников бизнеса, то есть обычных людей, именно охотники за выгодой (перекупы) "портят всю малину". Расследование - от Виктории Потони.

Малиновый кРай или Сколько ценовых кругов надо пройти заготовителям, чтобы выйти чистыми из истории.

В деревне Липники почти в каждом дворе манит аромат малины. У кого - плантации, у кого - участки только на варенье. Но большинство жителей малину не едят - собирают и продают. Ведь в Дрогичинском районе сейчас настоящая эпидемия, "малиновой лихорадкой" заразились даже городские жители.

Лариса Кравчук бабушкину усадьбу использует как дачу. Центральное место отведено под малинник. Ягода для пенсионерки - подспорье. А ведь еще несколько лет назад на этом месте рос бурьян, земля пустовала.

У самого крупного фермера в районе Анатолия Жарко во владении почти 240 гектаров. Из них 9 - под малиной ремонтантных сортов: урожай дает до октября. Он один из первых начинал прибыльный ягодный бизнес. На плантациях капельный полив, в раствор добавляют кальций: ягода получается крепкой и способна выдержать транспортировку.

В пик сезона только за день с плантации фермера собирают свыше 1,5 тонн продукции. Сбор ведется исключительно вручную. Местные, как правило, заняты на своих угодьях, поэтому на выборке немало жителей соседнего города Береза. Подвоз сборщиков организован. Здесь меряют не килограммами, а корзинами. Платят один к одному. Шанс подзаработать не упускают ни молодые, ни пенсионеры. В день в среднем один человек собирает 25-30 таких корзин.

Под садовой малиной в Дрогичинском крае не менее тысячи гектаров! А сам райцентр уже претендует на звание малиновой столицы. В разгар сезона он превращается в большой базар.

Помимо рынка в городе расположено множество вот таких перекупочных пунктов. Как правило, они находятся в частных подворьях и гаражах. Именно перекупщики зачастую и формируют цены на малину. А стоимость ягоды меняется в течение дня.

Цена на ягоду у каждого своя. Сейчас она варьируется от 2 до 3 рублей за килограмм. Только на этой улице мы насчитали около 10 точек. Государственные заготовители такие объемы не берут. В этом и основная проблема. Организованной торговли тоже нет.

Зато есть те, кто зарабатывает на ягоде с лихвой. Перекупы делают бизнес на малине, скупая за копейки у людей и продавая гораздо дороже. Например, на рынке в Москве за килограмм до 50 белорусских рублей. Туда тоннами и уезжает ягода из Дрогичина. Ответ на наш вопрос, почему не сдаете госзаготовителям, простой. Цена не устраивает - полтора рубля. Да и большие объемы не принимают.

Фермер Жарко попытался ситуацию исправить, заручившись поддержкой местной власти. Приобрел с аукциона территорию сельхозтехники, где и появился "Зеленый рынок" для оптовых продаж ягоды. Здесь оформляют и фитосанитарные документы. Установлен холодильник для шоковой заморозки малины. Объемы хранения - 600 тонн. Идея хорошая, но пока не работает. Люди, пока, во всем подвох видят.

Александр Дорошенко, председатель Дрогичинского райисполкома: "Упорядочить просто надо эту закупку, чтобы человек, который выращивает ягоду, мог гарантировано сдать ягоду и получить деньги. А перекупы будут приобретать большие партии ягоды уже переработанные, упакованные на том рынке".

Малиновый сезон только начался. И каждый стремится не прогадать. В районе почти не осталось пустующих или заброшенных участков. Только с начала этого года подано свыше 40 заявлений на выделение земли.

Валентина Юлич, начальник отдела землеустройства Дрогичинского райисполкома: "Земля у нас востребована, в последние годы особенно. Мы, начиная с 14 года, до настоящего времени гражданам предоставили около 400 земельных участков общей площадью 300 га. Населенные пункты меняют свой облик значительно, а люди решают проблему занятости, получения дохода для семьи".

Выращивание ягод - главный бизнес жителей всего Дрогичинского района. Одни могут заработать на сборе, другие на продаже, третьи - на закупке. И хотя конкуренция сейчас зашкаливает, интерес к ягодному бизнесу не ослабевает. Как и сама малиновая лихорадка.