"Главный эфир" о самых важных событиях уходящей недели

Это "Главный эфир". Как всегда, в фокусе нашего внимания самые важные события уходящей недели. В информационном поле страны сейчас только и разговоров, что о поле. Такие бескрайние белорусские моря, конечно, настраивают на лирический лад. И из всего их огромного ассортимента, наверное, именно эти самые белорусские. И одни из самых сложных в плане культуры земледелия. Лен - это символ нашей страны. Настоящая часть истории, соцветие белорусского герба и элемент национального самосознания, который мы чуть не потеряли.

В середине 90-ых всю отрасль пришлось буквально спасать в ручном режиме самого высокого уровня. А в прошлом году Президент дал ряд поручений с прицелом на качественно новый этап развития. Нынешний сезон этой культуры будет показательным. Но мы взглянем шире. Присмотримся к целому региону, где лен, кстати, тоже всему голова. Как строят показательный край, и какой он - эталонный треугольник Орша - Барань - Балбасово, узнаем совсем скоро.

Но так просто тему строительной геометрии не оставим. Тем более - в День строителя! О квадратных метрах в таком столичном жилом комплексе, конечно, мечтают многие. Может, потому, что к застройке здесь подошли не квадратно. И правда, ведь глаз радуется, не говоря уже о местных жителях. Неужели вот она - отрасль круглых отличников? Спросим у профильного специалиста о высоких строительных материях.

И, конечно, поддержим тему поручений высокого уровня, которые часто возвращают с небес на землю. Вот именно здесь почему-то хочется вспомнить о наведении элементарного порядка. Это отдельный и довольно объемный блок распоряжений Президента. Модный термин "дедлайн" по этим вопросам - красного цвета. Оценка будет 7 ноября. Но когда, как не жарким и сухим августом, заниматься благоустройством?

Кстати, это острый вопрос и для оршанского треугольника.

Обо всех проблемах напрямую и, не обходя острых углов, расскажем в "Главном эфире".