Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович о либерализации бизнеса на селе

Еще о бизнесе. Регионального масштаба, но не менее важном. Для того чтобы предприниматель пришел на периферию и открыл там свое дело: магазин, парикмахерскую или мастерскую, приняли 345-й Указ «О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания». Это один из документов пакета по либерализации бизнеса. Так, государство создало условия для точечного решения такой, например, проблемы, как нехватка или попросту отсутствие магазинов. А значит, невозможность купить даже самое необходимое.

По нынешним правилам, работать в селах можно за базовую в месяц, открывать бизнес по месту жительства, а в малых городах юрлицам платить только налог на прибыль в 6%. Правда, не всем повезло. Местная власть определила места, где ждут предпринимателей. В итоге получили около 15 тысяч сел и 66 малых городов. Это почти 65% территории Беларуси.

Такие преференции для работы на себя бизнесмены уже оценили. Это подтверждают и цифры за первое полугодие. Об этом корреспонденту "Главного эфира" Светлане Лукьянюк рассказал глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.