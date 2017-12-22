Беларусь цифровая и реакции в мире на новый декрет Президента

24 Декабря 2017 21:15

Так что же там такого революционного в этом декрете? На протяжении года наш корреспондент Дмитрий Титов плотно работал по теме и IT-технологий и нового декрета, едва ли не каждый день бывая в ПВТ. Вот у него и расспросим о всех нюансах нового документа.

Корреспондент Дмитрий Титов: Интересно наблюдать, как все меняется в лучшую сторону на наших глазах. Давайте начнем с визового режима. Иностранным работникам ПВТ можно находиться у нас без виз полгода.

Не буду долго рассуждать на тему блокчейна и криптовалют, но зеленый свет с нашей стороны дает возможность максимально использовать БелАЭС. Для того же "майнинга" требуются мощные видеокарты и много электричества. Вот, пожалуйста, мы первая страна в мире, которая узаконила технологию блокчейн. Такую тихую и благоприятную гавань точно не обойдут мировые IT-гиганты. Лайки и репосты прилетают со всех уголков мира.

Расширили виды деятельности резидентов парка, т.е., появятся новые специальности. Специалисты, которые начнут работать над беспилотными автомобилями, внедрять искусственный интеллект не только для игр, но и для помощи на промышленных предприятиях. Нужны будут не только программисты, но и маркетологи.

Очень важный пункт касается образования. Резиденты ПВТ теперь могут выделять гранты талантливым студентам и преподавателям наших вузов. Да, еще и сами IT-компании смогут готовить специалистов наравне с ними. Т.е. теперь есть возможность привезти на лекцию того же Билла Гейтса или Илона Маска. Так делают в США и Европе. Ждем IT-звезд и у нас.

- Виктория, Иван! Вспомните. Когда вы в последний раз оплачивали коммуналку в кассе банка?

- Давно, наверное...

По такому же принципу происходит сегодня трансформация многих сфер. Электронный талон в поликлинике, быстрая и автоматическая работа таможенных служб. Самый простой пример - расписание транспорта в смартфоне. Если брать технологию блокчейн, то "смарт-контракты" позволят избежать дебиторской задолженности. Программа срабатывает автоматически. Если выполнено какое-то условие, то сразу получим деньги.

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский как раз и подчеркивает то, что этот декрет не только для айтишников. Он должен принести пользу всей стране.

После подписания декрета я пообщался с Юрием Гурским. Это известный в мире IT-предприниматель. Создатель ряда успешных стартапов, впоследствии приобретённых Facebook, Mail.ru Group, Google. К слову, в 2016 году журнал GoalEurope назвал Гурского "самым успешным IT-предпринимателем в Восточной Европе". Давайте послушаем мнение нашего бизнесмена.

И теперь мнение из России. Из Высшей школы экономики. Мне удалось пообщаться с одним из самых известных юристов в России, который специализируется на технологии блокчейн. И консультирует по криптовалютам в том числе и госорганы. Буквально. Сразу подписания Декрета "О развитии цифровой экономики" эксперт начал писать научный комментарий по поводу нашего документа. Он еще не опубликован. Мы можем услышать его мнение из первых уст.

Как говорится, ставлю лайк!! Как и все мировое IT-сообщество. Добро пожаловать в IT-страну.

Конечно, любопытно было почитать отзывы, особенно западных СМИ, у которых писать хорошо о Восточной Европе и о нас, в частности, считается дурным тоном, а сотрудники многих из них, это я из личного опыта, до сих пор думают, что мы где-то возле Сибири, и у нас медведи по улицам ходят. Как-то я работал репортером на экономическом форуме в одной из соседних западных стран, так вот там на полном серьезе нам рекомендовали активнее развивать технологий в банковской сфере, и тогда у нас в стране тоже будут кругом банкоматы. Это было лет 5 назад. Скоро, мне кажется, банкоматы у нас уже исчезнут за ненадобностью. Такое мнение, конечно, и наша недоработка. Но вы только представьте, что творится там в головах у наших коллег.