Экономика
20 Декабря 2017 13:10
За три года алкогольная отрасль Беларуси потеряла 100 миллионов долларов
Почти за три года алкогольная отрасль Беларуси потеряла 100 миллионов долларов. Об этом сегодня заявил глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Пить белорусы меньше не стали, но доля госкомпаний на рынке алкоголя ежегодно сокращается. Заводы Беларуси ежегодно выпускают около 250 миллионов литров таких напитков. При этом мощности производства используются менее чем на половину. И каждое третье госпредприятие этой специализации находится в стадии санации или банкротства.
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