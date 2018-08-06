Все области Беларуси настроены провести жатву в оптимальные сроки

Горячее дыхание августа накрыло и наши сельские угодья. Но сухие дни помогают аграриям не сбавлять темпы. Сегодня на счету уборочной и первая область-миллионер. Заветный рубеж преодолели хлеборобы столичного региона. Здесь остается убрать чуть более трети площадей. Работа в полях начинается с рассветом. По темпам впереди по-прежнему Брестская область. Здесь уже вышли на финишную прямую - осталось 15 % площадей. Средняя урожайность по стране почти 30 центнеров с гектара. Показатель, конечно, меньше, чем в прошлом году. Но, как говорится, не тот хлеб, что на полях, а тот, что в закромах. Аграрии знают, что главное - убрать без потерь. Каравайную норму доберем и кукурузой. Все области настроены провести жатву в оптимальные сроки. В атмосферу сельских будней окунулась и Александра Кавелич.

Чуть рассвело, и эти комбайны отправились в поля. И хотя свой урожай собран (в некоторых хозяйствах Любаньского и Стародорожского районов уже готовы отмечать дожинки) экипажи стремятся на помощь соседям в Червенский.

В Червенском районе пока обработано чуть более 40 % площадей.

Похожая ситуация и на севере области. В Крупском районе помощь коллег как раз кстати. Работа в полях не должна останавливаться.

Только на этом поле золотые колосья срезают сразу 10 машин. Дмитрий Шалбанов перед стартом по-хозяйски осматривает технику. Комбайнер уже пятое лето убирает хлеб.

И не только на засеянных территориях. Зерносушильные комплексы целый день принимают грузовики с пшеницей и ячменем.

Машины с новым урожаем здесь курсируют в режиме нон-стоп. В каждой около 20 тон спелого зерна. Дальше процесс полностью автоматизирован. В этих контейнерах зерно очищается, после попадает в специальные бункеры. Благодаря современной технологии на сушку уходит всего около минуты. И зерно готово к дальнейшей обработке.

К слову, каравай Минской области сегодня стал самым «пышным» в стране. Регион первым превысил отметку в миллион тон. Впереди предстоит убрать еще 30 % площадей.

Первый год в тандеме и уже среди рекордсменов. В Могилевской области сегодня поздравляют первых двухтысячников. Алексей Макосов и Николай Минченко украсили кабину своего комбайна отличительным знаком.

Всего по стране убрано более 50 % площадей. Уже намолочено свыше 3 с половиной миллионов тонн зерна.

Но переменчивая погода влияет на вес каравая и не только в Беларуси.

Засуха щекочет нервы аграриям во всем мире. Южной Европе грозит рекордный неурожай. Сборы зерна могут сократиться на 70 %. В опасности пшеница всех разновидностей, подсолнечник, оливки, миндаль. По словам итальянских фермеров, нынешний год нельзя назвать даже плохим - он катастрофичный. В России прогнозируют 25 % недобора зерна к уровню прошлого года.

Такая ситуация в европейских странах повлияла и на аграрную карту Беларуси. О том, что нужно обратить больше внимания на уборку кукурузы и заготовку кормов, говорил и Глава государства. Александр Лукашенко в эти дни лично контролирует ход уборочной кампании в стране.

Главная просьба Главы государства - собрать все до зернышка, но не в ущерб людям.

Тем более что условия для этого есть. Первой к финишу идет Брестская область. Осталось убрать около 10 % площадей. В Гродненском регионе - 20. Больше всего предстоит еще поработать аграриям Могилевской области. Там убрана половина полей.