В сложной ситуации оказался Оршанский авиаремонтный завод

15 Апреля 2018 21:37

Залог стабильного и плодотворного сотрудничества на уровне ли межгосударственного взаимодействия или государственно-частного партнерства - четкое исполнение взятых на себя обязательств. Нарушение договоренностей одной из сторон влечет плачевные последствия для всех.

В сложной ситуации из-за невыполненных обязательств иностранным инвестором оказался Оршанский авиаремонтный завод.

До 1990-х годов предприятие было одним из лидеров среди белорусских промышленных гигантов, но после распада Советского Союза заказчиков практически не осталось.

Пассажирские и военные самолеты прилетать в Оршу для ремонта перестали, а модернизацию здесь стали проходить лишь вертолеты. Попытка реанимировать предприятие была предпринята в 2011 году. На завод пришел украинский инвестор. Предприятие вошло в состав холдинга "Мотор Сич". В планах нового собственника было обновить производство и вывести его на новый уровень.

Но со временем к белорусскому проекту иностранный инвестор охладел. И вместо модернизации завод стал скатываться в долговую яму. За 7 лет на Оршанском авиаремонтном заводе сменилось уже 5 директоров, а общий долг превысил 32 миллиона долларов.

Проблемное предприятие посетил Юрий Шевчук.

Эта история началась еще в 2011 году. На Оршанский авиаремонтный завод пришел новый инвестор.

После приобретения украинским инвестором 60 % акций завод вошел в состав холдинга "Мотор Сич". Назвать планы нового собственника амбициозными - не сказать ничего. В тандеме со своим белорусским партнером Вячеслав Богуслаев собирался за 4 года вложить в модернизацию производственной мощности завода около 12 миллионов долларов. При этом также планировалось создать свыше 300 рабочих мест. Но со временем вместо прибыли на предприятии стали расти долги.

Павел Случак уже пятый директор на предприятии после прихода украинского инвестора. Топ-менеджер говорит, что многие еще в 2014 году поняли, что грандиозным планам суждено так и остаться лишь на бумаге. Именно в этом году интерес главного акционера к белорусскому проекту резко охладел.

В итоге все, что за три года успел сделать Оршанский авиаремонтный, - это модернизация десятка вертолетов Ми-8. После ремонта они получили приписку МСБ. Кстати, последняя буква в аббревиатуре гордо представляла фамилию украинского инвестора – Богуслаев. Новинку даже громко презентовали на военной выставке "Миликс-2014". Но, к сожалению, это единственное, на что в производственной части сподобился новый инвестор.

По инвестпроекту в конце прошлого года в этом помещении должен был появиться новый механический цех с ремонтом и высокотехнологичным оборудованием. Но сейчас это место больше напоминает декорации для фильма ужасов.

Правда, часть денег по инвестпроекту все же была освоена. Именно освоена, а не внедрена в производство. Куда именно пошли почти 10 миллионов долларов, на заводе никто не знает. Но уж точно не в модернизацию механического цеха, который планировалось обновить в первую очередь. Именно поэтому авиационные детали здесь, как и 50 лет назад, вытачивают вот таким дедовским способом.

Но несмотря на ужасные условия труда работа здесь выполняется качественно. Например, вот эта деталь гидросистемы уже прошла все проверки и соответствует всем стандартам авиационной техники. Как говорят на заводе, это все потому, что у людей золотые руки и работают они с душой.

Михаил Яскевич работает на заводе 6 лет. Как раз с того момента, как сюда и пришел украинский инвестор. Правда, из обещанных новинок своего цеха мастер показал нам только вот эти старинные станки, которые привезли сюда после их списания на Оршанском УПК.

Мы снимали на заводе во второй половине дня. И стоит сказать, что найти здесь работников для того, чтобы снять картинку, было нелегко. Почти все люди ушли домой еще до обеда. Естественно, такой график сказывается и на зарплате. Оно и понятно: нет работы - нет достойной оплаты труда.

Сейчас о некогда былой мощности производства здесь напоминают, пожалуй, лишь внушительные мощности завода. Хотя из-за нехватки заказов большинство цехов попросту простаивает, а людям хватает работы лишь на неполную смену.

Сегодня на заводе ремонтируется лишь несколько вертолетов. Среди них вот этот гость из Словакии. Кстати, сюда этот Ми-8 прилетает уже не впервые. Словаков устраивает и цена, и качество услуг. Есть и другие потенциальные клиенты. Но, как говорят на предприятии, заказчик желает иметь надежного гаранта в лице государства.

Сейчас же такого поручителя нет. Что же касается самого инвестора, то его поиск новых рынков сбыта и вовсе, судя по всему, не волнует.

Вот и получается, что мощное предприятие, которое способно модернизировать десятки вертолетов в год, вынуждено простаивать по вине чьей-то бесхозяйственности. А ведь высокая производительность - это не только налоги в бюджет, но и зарплата работникам. Этот авиаремонтный завод является градообразующим не только для Орши, но и всего региона, для развития которого сейчас делается многое. А для городского поселка Болбасово это и вовсе единственное место, куда здесь можно устроиться на работу. Поэтому сейчас работникам и их семьям остается надеяться лишь… нет, не на чудо, ведь, как все здесь уже убедились, чудес не бывает. Эта история еще раз показала, что инвестиции не всегда бывают во благо.

Белорусские предприятия готовы к сотрудничеству, но лишь с тем условием, если инвестор будет думать не только о собственном кармане, но и о людях, которые работают у него на предприятии. А мы в свою очередь продолжим следить за ситуацией вокруг Оршанского авиаремонтного завода.