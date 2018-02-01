В ПВТ обсуждали Декрет "О развитии цифровой экономики"

1 Февраля 2018 21:27

Сегодня Парк высоких технологий стал масштабной площадкой для обсуждения правовых аспектов Декрета "О развитии цифровой экономики".

Мероприятие прошло в формате открытого диалога при участии Генпрокуратуры, ряда силовых ведомств, Нацбанка, Министерства связи и информатизации, IT-сообщества и совета по развитию предпринимательства. Стороны обменялись мнениями по вопросам защиты авторских прав в сфере компьютерных программ, привлечения белорусских IT-специалистов для противодействия хакерским атакам, создания современных отечественных систем криптографической защиты, а также выработки единых подходов, призванных обезопасить белорусских граждан от мошенничества в криптосфере.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий: "Мы очень благодарны руководству Генеральной прокуратуры, представителям силовых ведомств за возможность такого прямого искреннего и очень содержательного диалога. На самом деле это очень важно. Почему? Мы же прекрасно понимаем, что любой самый лучший закон, самый лучший декрет можно свести на нет практикой применения. Сегодняшние обсуждения показали, что и IT-сообщество, и правоохранители едины в главном - правоприменительная практика должна соответствовать не только букве, но и духу президентского декрета о цифровой экономике. Это, пожалуй, один из ключевых

залогов успеха реализации этого прорывного документа".

По итогам круглого стола принято решение о создании экспертной рабочей группы, деятельность которой будет направлена на обеспечение законной, эффективной и прозрачной работы субъектов IT-бизнеса и безопасности граждан в новых правовых условиях.