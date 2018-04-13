В Минской области - массовый сев яровых

13 Апреля 2018 15:22

Если в южных районах техника в поля вышла еще в начале недели, в северных - только сейчас. Необходимо засеять более полумиллиона гектаров. И с ростом температур вырастут темпы. Завершить посевную планируется до первого мая.

Виктор Шило, главный агроном ОАО "Хорошее": "Обычно работы рекомендуют начинать, когда почва прогревается до плюс 5 градусов. Но есть старый дедовский способ - берется грунт из земли и бросается на землю. Видите, она рассыпается на агрегаты, и, если агрегаты полностью рассыпаются или 1 см, эта почва полностью готова".

Параллельно аграрии вносят в почву органику и делают подкормку озимых. В ближайшие дни приступят и к посеву сахарной свеклы. А в конце следующей недели на юге Минской области начнут сеять кукурузу.