В Гродненской области уборочная кампания выходит на финишную прямую

Аграрии региона обмолотили более 93% площадей. Последний сноп сегодня собрали в Щучинском районе. Всего здесь намолотили 72 тысячи тонн зерна на площади более 23 тысяч гектаров. Точку в жатве поставили согласно древним белорусским обрядам - собрав последние колосья вручную.

Оксана Десятниченко, председатель Гродненской областной организации белорусского профсоюза банковских и финансовых работников:

"Так как этот год объявлен Годом малой родины, мы решили подарить им туристическую поездку по жемчужинам нашей страны, которые входят в список наследия ЮНЕСКО. Это Несвижский замок и Мир. Я думаю, это будет то, что подстегнет их изучать нашу историю и историю своего родного края".

Здесь же, на поле, чествовали лучших комбайнеров района, которые преодолели рубеж в тысячу тонн зерна.