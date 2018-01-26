Экономика
25 Января 2018 21:23
В числе партнеров БелТПП - "Штадлер-Минск"
Ультрасовременные поезда и трамваи для Грузии, Азербайджана, России и Норвегии. "Штадлер-Минск" пополняет свой портфель заказов новыми контрактами. Среди главных клиентов и метрополитен белорусской столицы. Уже в этом году предприятие из Фаниполя поставит на тестирование и сертификацию в минскую подземку бесшумные и просторные вагоны со сквозными проходами. На очереди и трамваи "Метелица" для Петербурга. Как создается инновационный транспорт? О комфорте на высоких скоростях - прямо сейчас (видео).
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