В Брестской области появились первые двухтысячники

Это комбайнеры Юрий Сидорук и Вадим Левчук. В таком тандеме друзья работают пять лет. Трудится слаженный экипаж на комбайне с высокой производственной мощностью "Полесье КЗС 16". Это тоже сказалось на темпах и результате. К слову, предприятие "Покровский", где работают комбайнеры, специализируется на выращивании семян зерновых. Здесь получают элитные семена пшеницы, ржи, овса, тритикале и рапса. Личный рекорд слаженного экипажа в этом году - намолот 180 тонн в день. Руководство области и района поздравило комбайнеров с высоким результатом и вручило денежную премию.

В Брестской области уборочная кампания близится к завершению. 19,5 тысячи гектаров осталось убрать в регионе. По прогнозам специалистов, завершить жатву планируют в течение пяти дней.