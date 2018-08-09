В Беларуси продолжается работа над упрощением ведения бизнеса

По факту это масштабные системные изменения. Их инициировал Президент. В работе задействовано большое количество самых разных министерств и ведомств. Состоялись десятки общественных обсуждений проектов. На финальной стадии доработки находится и новый проект Налогового кодекса. Глава государства поручил обновить систему отчислений в бюджет. Основное требование - сделать кодекс понятным гражданам и бизнесу, а также упростить порядок взимания налогов. В итоге разработчики предложили десятки новых норм, которые должны облегчить работу как реального сектора экономики, так и физических лиц.

О самых важных новациях - Ольга Анищенко.

Все последние месяцы в стране проходила большая ревизия сотен налоговых подходов. Подключились все - и госорганы, и бизнес-союзы, юристы, крупные промышленники. И вот обновленная версия важнейшего для всех документа представлена на публичное обсуждение. Налоговики не скрывают: изменится многое. Но все во благо: налоговые правила станут проще и понятнее, а администрирование (т.е. порядок исчисления налогов) совершеннее.

В итоге вышел кодекс компромисса, говорят в бизнес-кругах, между интересами предпринимателя и государства. Ведь снизить доходы в казну - тоже не дело: велика социальная нагрузка. При этом частник почувствует себя в бизнесе куда уверенней. С одной оговоркой - добросовестный. Если такой предприниматель влазит в долги перед налоговой, но его репутация ранее была чиста, дадут отсрочку. В действующей версии кодекса: долг - это немедленный механизм блокировки счетов.

Корректировки буквально по всем фронтам: это и послабления к взысканию долгов, начислению пени, обжалованию решений. Все это стимул для развития малых предприятий, укрепления большого бизнеса, роста деловой инициативы, уверены в налоговой. Для предпринимателей-индивидуалов и вовсе карт-бланш: теперь ИП смогут сами выбирать, какую систему отчисления налогов предпочесть.

А что же бизнес? Юлия Пушнякова - глава компании, которая вот уже 7 лет обслуживает больше полусотни организаций: от крупного ритейла до небольших швейных мастерских. Ведение бухгалтерии, консультативные услуги, стратегическое планирование - таковы сферы интересов. Фирма стала одной из первых, кто предложил рынку налоговое консультирование. К слову, активный разработчик новой редакции Налогового кодекса. И в этом, уверяет, уже плюс изменений. Ведь, по сути, разработчики - они же будущие потребители новаций. Говорит, бизнес вздохнет свободней, теперь даже пеня не будет слишком высокой, если проверка покажет нарушения.

Масштабно переработать Налоговый кодекс - поручение Президента. Об этом Глава государства говорил еще в конце минувшего года на встрече с деловыми кругами. Акцент такой: новый документ, который представят уже в сентябре, должен быть и понятным для плательщиков, и эффективным для экономики.

При пересмотре налоговых правил не забыли и о гражданах. Так, со следующего года решить свои налоговые вопросы белорусы смогут в любой инспекции страны (сейчас - лишь по месту регистрации). Кстати, подать декларацию позволят позже - сроки перенесли почти на месяц, до конца марта. Говорят, что много задержек, люди не успевают получить подтверждения из-за границы, а штрафовать плательщиков - последнее дело. К тому же теперь станет возможным даже получить отсрочку на уплату налогов. И это правило будет работать и для граждан, и для предпринимателя.

Снизится ли общая налоговая нагрузка? Разве что локально. Питать иллюзий не стоит, не скрывают в Минфине. Пока главное - сделать кодекс максимально простым. Да и мораторий на изменение ставок ведь не отменяли: ближайшие три года не больше, но и не меньше. Стабильные законы - это тоже пожелание бизнеса.

Новая редакция кодекса лишь первый шаг к дальнейшей налоговой перестройке. Три года, как и обещано, ставки менять не будут. Но за это время подготовят вероятные механизмы снижения общего налогового бремени, в том числе подоходного налога. Ведь пока для евразийских партнеров мы не конкуренты. И здесь 2022 заявлен как следующий этап качественно новой налоговой политики.