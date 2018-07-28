Товарооборот между Беларусью и Польшей демонстрирует хорошую динамику

Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским. По итогам прошлого года объем взаимной торговли вырос на 20%, но у Минска и Варшавы есть значительные резервы, отметил председатель Верхней палаты парламента. В частности, стороны обсудили проведение в Белостоке экономического форума. Михаил Мясникович также констатировал важность диалога с Польшей. Сейчас наши страны сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество и межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в регионе. Кроме того, председатель Совета Республики поблагодарил польских парламентариев за активное участие в мероприятиях, которые Беларусь проводила во время председательства в Центрально-Европейской Инициативе в прошлом году. Уже в сентябре в Минске состоится конгресс местных и региональных властей Совета Европы с участием 47 стран. Опыт Польши в вопросе регионального развития может быть полезен нашей стране.