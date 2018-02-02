Телеканал "Беларусь 1" первым демонстрирует новый имидж общественного транспорта Минска

2 Февраля 2018 18:01

Новый имидж общественного транспорта Минска. Телеканал "Беларусь 1" первым демонстрирует дизайн электробусов, которые появятся на улицах Минска к II Европейским играм. Всего на главных улицах столицы будут курсировать 60 автобусов на батареях. Они соединят центр города со спортивными аренами.

Обновление и в автобусном парке столицы - появятся 300 новых МАЗов. Модернизированный дизайн салона оснащен системой вентиляции и светодиодным освещением. Почти 1300 наших автобусов будут курсировать и в российских городах, которые летом примут чемпионат мира по футболу.