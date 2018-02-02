Экономика
2 Февраля 2018 18:01
Телеканал "Беларусь 1" первым демонстрирует новый имидж общественного транспорта Минска
Новый имидж общественного транспорта Минска. Телеканал "Беларусь 1" первым демонстрирует дизайн электробусов, которые появятся на улицах Минска к II Европейским играм. Всего на главных улицах столицы будут курсировать 60 автобусов на батареях. Они соединят центр города со спортивными аренами.
Обновление и в автобусном парке столицы - появятся 300 новых МАЗов. Модернизированный дизайн салона оснащен системой вентиляции и светодиодным освещением. Почти 1300 наших автобусов будут курсировать и в российских городах, которые летом примут чемпионат мира по футболу.
Другие новости
02.02.2018 19:02 / Экономика По новым правилам со следующего года будут получать зарплату бюджетники
02.02.2018 17:01 / Экономика Со следующего года бюджетники будут получать зарплату по новым правилам
02.02.2018 12:12 / Экономика Будущее белорусско-российского сотрудничества обсудили в Алматы премьер-министры двух стран
02.02.2018 08:06 / Экономика Евразийский межправсовет сегодня принимает Казахстан
01.02.2018 21:31 / Экономика Экономика дня
01.02.2018 21:27 / Экономика В ПВТ обсуждали Декрет "О развитии цифровой экономики"
01.02.2018 19:07 / Экономика Коллекцию одежды "Взгляд в будущее" презентовал Беллегпром в Национальной школе красоты
01.02.2018 13:04 / Экономика Анатолий Калинин обсудил с Huawei серию совместных проектов
31.01.2018 21:06 / Экономика Андрей Кобяков встретился с первым вице-премьером Грузии Дмитрием Кумсишвили
31.01.2018 19:11 / Экономика Ставка рефинансирования в Беларуси продолжает снижаться
31.01.2018 19:08 / Экономика В Госкомвоенпроме оценили работу в 2017-м и определились с задачами на год текущий
31.01.2018 19:04 / Экономика Удвоить взаимный товарооборот до 200 миллионов долларов между Беларусью и Грузией
31.01.2018 19:02 / Экономика Количество проверок за прошлый год в Беларуси снизилось более чем вдвое
31.01.2018 15:01 / Экономика В Беларуси идет активная работа по корректировке Налогового кодекса
31.01.2018 09:12 / Экономика Минск принимает заседание межправительственной белорусско-грузинской комиссии
30.01.2018 21:23 / Экономика Более 20 лет Беловежская пуща - надежный партнер Белорусской торгово-промышленной палаты
30.01.2018 21:20 / Экономика Экономика дня
30.01.2018 19:01 / Экономика Об экономике и инвестиционном сотрудничестве Беларуси и Евросоюза говорили в Доме правительства