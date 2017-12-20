Столичная третья теплоэлектроцентраль продолжает модернизацию

20 Декабря 2017 15:20

Масштабные обновления начались еще весной. Стратегическая задача - более надежная и экономичная работа одного из главных энергообъектов Минска. Он обеспечивает почти четверть всех потребностей города в тепле и свете. Как создается уют дома и на работе и почему энергетики раз в год самую длинную ночь превращают в самый светлый день, знает Алексей Кондратенко.

Третья теплоэлектроцентраль работает на природном газе, сырье импортное и не из дешевых. Поэтому принципиальная задача - снизить расход топлива на выработку энергии. В этом помогут, например, новый паровой котел и новая паротурбинная установка. Плюс обновление всех технологических схем.

Одно дело - выработать, другое - доставить продукцию потребителям и организовать удобную форму расчетов. Здесь Белэнерго делает еще один шаг вперед.

В результате только Минскэнерго сегодня производит более трети всей электроэнергии в стране.

Так выглядит главный диспетчерский центр белорусской энергосистемы. Впрочем, от работы специалистов, которые здесь трудятся, зависит и трансляция этого репортажа.

Новая видеостена помогает видеть и контролировать каждую "артерию" в большом организме энергоснабжения Беларуси и соседних стран.

Столица и Минская область в последние годы в три раза снизили импорт электрической энергии. Это позволила в том числе и модернизация. Принести тепло и свет в каждый дом - все это ежедневная работа. Но именно на этой неделе есть особенный - самый светлый день. В него превращается самая длинная ночь в году. И здесь никаких предновогодних чудес, просто 22 декабря - момент зимнего солнцестояния - это еще и профессиональный праздник энергетиков.