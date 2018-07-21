Чарли Роули выписан из больницы

В медучреждении сообщают, что жизни британца, пострадавшего в результате инцидента в Эймсбери, ничего не угрожает. Роули и его подруга Дон Стерджесс были госпитализированы 30 июня. Стерджесс позже скончалась в больнице. Полиция считает, что пара пострадала от нервно-паралитического вещества "Новичок". Им же, по данным следствия, были отравлены экс-разведчик российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правоохранители полагают, что Роули и Стерджесс могли пострадать случайно. Согласно последней из версий, они нашли флакон с ядом на улице. Стерджесс, думая, что это духи, распылила вещество себе на кожу.