10 Января 2018 12:04

Нацбанк сегодня продолжил либерализацию финансового рынка. Сняты ограничения на целевую покупку валюты юрлицами и ИП. Теперь предприятия и бизнесмены могут покупать валюту по необходимости. Не устанавливаются также сроки ее использования. Снятие валютных ограничений, уверены в Нацбанке, даст большую свободу действий для бизнеса.