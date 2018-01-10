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Сняты ограничения на целевую покупку валюты юрлицами и ИП
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10 Января 2018 12:04

Сняты ограничения на целевую покупку валюты юрлицами и ИП

Нацбанк сегодня продолжил либерализацию финансового рынка. Сняты ограничения на целевую покупку валюты юрлицами и ИП. Теперь предприятия и бизнесмены могут покупать валюту по необходимости. Не устанавливаются также сроки ее использования. Снятие валютных ограничений, уверены в Нацбанке, даст большую свободу действий для бизнеса.

  

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