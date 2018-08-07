Сервисный центр МАЗ открылся в Татарстане

7 Августа 2018

Церемония с участием местных властей, руководства предприятия и представителей белорусского посольства в России прошла на производственной площадке Минского тракторного завода, которая работает здесь 8 лет. По улицам Казани уже курсируют наши автобусы, и им необходимо полное техническое обслуживание. Как решение - открытие сервисного центра МАЗ. Это и шаг к строительству в будущем белорусского промышленного кластера на территории Татарстана.

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