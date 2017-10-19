Сельхозорганизации Минской области обновляют парк тракторной техники

19 Октября 2017 15:26

В этом году почти полсотни единиц энергонасыщенных тракторов "Белорус" приступили к работе. Десять из них имеют более сильный двигатель - 360 лошадиных сил. Сегодня это самая могучая техника МТЗ, которая массово задействована в полях. Такая машина оптимизирует ход работы на земле, а также существенно экономит ресурсы.

Василий Гнедчик, начальник конструкторского бюро Минского тракторного завода: "Выполняется несколько технологических операций за один проход. Это - дискование, боронование, посев, внесение удобрений и заделка семян. Это дает ряд преимуществ: во-первых, сокращается время посевной кампании и за счет оптимизации агротехнических сроков дает прибавку в урожае. Во-вторых, экономится топливо, третье - задействовано меньше механизаторов, а это также экономический эффект".

Минский тракторный завод будет распространять тракторы "Белорус" мощностью 450 лошадиных сил. Пока выпущена только одна партия - 5 машин.