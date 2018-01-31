Экономика
31 Января 2018 09:12
Минск принимает заседание межправительственной белорусско-грузинской комиссии
Сегодня в Минске пройдет 4-е заседание межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Планируется обсудить перспективы реализации взаимовыгодных проектов по нескольким областям. Среди них - промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм и другие.
Белорусскую часть комиссии возглавляет заместитель премьер-министра Михаил Русый, грузинскую - первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития страны Дмитрий Кумсишвили.
Другие новости
31.01.2018 12:02 / Экономика Ставка рефинансирования в Беларуси продолжает снижаться
30.01.2018 21:23 / Экономика Более 20 лет Беловежская пуща - надежный партнер Белорусской торгово-промышленной палаты
30.01.2018 21:20 / Экономика Экономика дня
30.01.2018 19:01 / Экономика Об экономике и инвестиционном сотрудничестве Беларуси и Евросоюза говорили в Доме правительства
30.01.2018 17:02 / Экономика Генпрокурор Беларуси встретился с руководителями предприятий, работающих на территории России
30.01.2018 15:17 / Экономика В этом году каждый район Минской области предлагает 500 новых рабочих мест
30.01.2018 12:12 / Экономика Список резидентов Китайско-белорусского индустриального парка пополняется новыми компаниями
29.01.2018 21:15 / Экономика "Испытано на селе". Белорусский лен
29.01.2018 13:03 / Экономика Первая партия белорусской говядины отправилась в Китай
29.01.2018 12:02 / Экономика Оршанский льнокомбинат участвует в выставке "Intirio 2018" в Бельгии
28.01.2018 21:10 / Экономика Лишние площади - одна из главных причин неэффективности белорусских предприятий
27.01.2018 21:12 / Экономика Финансовое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Беларуси
26.01.2018 21:10 / Экономика В Молодечно наравне с трудоустройством помогают начать и свое дело
26.01.2018 15:15 / Экономика Элементы улично-дорожной сети в индустриальном парке "Великий камень"
26.01.2018 08:02 / Экономика Совет Евразийской экономической комиссии обсудит совершенствование положений договора о ЕАЭС
25.01.2018 21:23 / Экономика В числе партнеров БелТПП - "Штадлер Минск"
25.01.2018 21:21 / Экономика Экономика дня
25.01.2018 21:09 / Экономика Европейский банк реконструкции и развития увеличит объем финансирования проектов в Беларуси в 2018 году