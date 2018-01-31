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Минск принимает заседание межправительственной белорусско-грузинской комиссии
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31 Января 2018 09:12

Минск принимает заседание межправительственной белорусско-грузинской комиссии

Сегодня в Минске пройдет 4-е заседание межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Планируется обсудить перспективы реализации взаимовыгодных проектов по нескольким областям. Среди них - промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм и другие.

Белорусскую часть комиссии возглавляет заместитель премьер-министра Михаил Русый, грузинскую - первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития страны Дмитрий Кумсишвили.

  

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