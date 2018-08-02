Начнем с горячих новостей с полей. Уже сегодня аграрии преодолеют планку в три миллиона тонн зерна.

По стране убрана практически половина площадей. Бессменным лидером жатвы остается Брестская область. На ее счету - почти 750 тысяч тонн зерна и осталось освоить всего четверть площадей. На второе место по намолоту вышел столичный регион. На третьем - Гродненская область - у нее 648 тысяч тонн зерна. Активно идет кампания в Гомельской, Витебской и Могилевской областях. Темпы уборки здесь уже как в лидирующих регионах.