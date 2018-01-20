Предпринимательство и высокие технологий должны стать новыми направлениями в сотрудничестве Минска и Варшавы

20 Января 2018 12:01

Об этом заявил посол Польши в Беларуси Конрад Павлик на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем. За последние несколько лет развивались не только межправительственные, но и межпарламентские отношения. Важным вектором сегодня является и социальная политика.

Конрад Павлик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси:

"Еще остается несколько сфер, где мы можем побольше поработать. В Польше были созданы два министерства - инвестиций и развития и предпринимательства и технологий. Я уверен, что эти области будут точно такими двумя важными для сотрудничества с Беларусью. Мне кажется, что есть тоже несколько сфер, где мы можем работать больше - это региональное развитие".

В этом месяце посол Польши завершает свою дипмиссию в Беларуси. По мнению Конрада Павлика, те успехи, которые страны достигли за два года, должны сохраниться и приумножиться.